Вице-мэр из Донбасса может возглавить приграничный Троицк

Дмитрий Гатов, глава Еманжелинска, с 2022 года работает в ДНР по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Собственные источники «МК-Челябинск» характеризуют его, как грамотного руководителя, завоевавшего серьёзную репутацию на подшефной территории. Гатов — коркинец, он последовательно занимал должности главы собрания депутатов Коркино, потом, потом главы города, в 2020 году занял мэрское кресло в соседнем Еманжелинске.