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Вице-мэр из Донбасса может возглавить приграничный Троицк

Южный Урал стабильно является кузницей кадров для новых российских территорий.

Южный Урал стабильно является кузницей кадров для новых российских территорий. Достаточно вспомнить бывшего мэра Миасса Егора Ковальчука, не так давно возглавившего правительство ЛНР, а также бывшего вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт, которая возглавила правительство Запорожья. Однако, и новые регионы возвращают Южному Уралу управленческие кадры, закалённые близостью СВО, экстремальными условиями принятия решений, скоростью и плотностью работы.

Дмитрий Гатов, глава Еманжелинска, с 2022 года работает в ДНР по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Собственные источники «МК-Челябинск» характеризуют его, как грамотного руководителя, завоевавшего серьёзную репутацию на подшефной территории. Гатов — коркинец, он последовательно занимал должности главы собрания депутатов Коркино, потом, потом главы города, в 2020 году занял мэрское кресло в соседнем Еманжелинске.

В настоящий момент, Дмитрий Гатов собрал и подал комплект документов, необходимый для участия в выборах мэра Троицка. Нынешний глава города Виноградов сейчас находится в следственном изоляторе в связи с возбужденным против него уголовным делом.