Вице-мэр из Донбасса может возглавить приграничный Троицк

Южный Урал стабильно является кузницей кадров для новых российских территорий. Достаточно вспомнить бывшего мэра Миасса Егора Ковальчука, не так давно возглавившего правительство ЛНР, а также бывшего вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт, которая возглавила правительство Запорожья. Однако, и новые регионы возвращают Южному Уралу управленческие кадры, закалённые близостью СВО, экстремальными условиями принятия решений, скоростью и плотностью работы.
Дмитрий Гатов, глава Еманжелинска, с 2022 года работает в ДНР по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Собственные источники «МК-Челябинск» характеризуют его, как грамотного руководителя, завоевавшего серьёзную репутацию на подшефной территории. Гатов — коркинец, он последовательно занимал должности главы собрания депутатов Коркино, потом, потом главы города, в 2020 году занял мэрское кресло в соседнем Еманжелинске.
В настоящий момент, Дмитрий Гатов собрал и подал комплект документов, необходимый для участия в выборах мэра Троицка. Нынешний глава города Виноградов сейчас находится в следственном изоляторе в связи с возбужденным против него уголовным делом.