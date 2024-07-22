Калининградцы завалили Беспрозванных жалобами

Об этом он рассказал сам, отметив, что ответил почти на 92% обращений, ещё около 6,8% находятся в работе, а в остальных случаях ответ дан не был.
«На часть вопросов отвечаю сам, созваниваюсь с авторами или встречаюсь во время поездок. Другую часть обращений отрабатывают мои коллеги из правительства. Есть проблемы со скоростью и качеством ответов от профильных ведомств».
Он также напомнил, что ранее проведен первый в СЗФО семинар по обратной связи для руководителей и специалистов. Основная цель — выработать эффективную систему взаимодействия с жителями через соцсети.