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Лукашенко поздравил Администрацию президента с 30-летием

По словам главы государства, около 30 тысяч белорусов ежегодно обращаются в этот орган госуправления и находят там помощь в решении своих жизненных проблем.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Администрации президента с 30-летием со дня ее образования, сообщила пресс-служба главы государства.

Администрация была основана спустя несколько дней после вступления Лукашенко в должность президента в 1994 году.

Он напомнил, что орган был создан как политический штаб, который обеспечивал полномасштабную реализацию полномочий главы государства и контроль за выполнением его решений.

В настоящий момент, отметил Лукашенко, перед Администрацией стоят все те же задачи — координация законотворческой и идеологической работы, сопровождение различных государственных программ, формирование кадрового резерва и многие другие.

«Уверен, что и в дальнейшем высокопрофессиональный и дружный коллектив Администрации президента будет держать руку на пульсе времени и общества и сделает все для благополучия и стабильности любимой Беларуси», — говорится в поздравлении.

По словам главы государства, около 30 тысяч белорусских граждан ежегодно обращаются в Администрацию президента и находят там помощь в решении своих проблем.

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