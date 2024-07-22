Михаил Мишустин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом

Самолёт Ил-96 с премьер-министром правительства России Михаилом Мишустиным совершил посадку в аэропорту Хабаровска. Председателя правительства встретили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель полпреда Президента в ДФО Игорь Кобыляченко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В столице региона Михаил Мишустин пробудет два дня и посетит несколько объектов. В его программе — знакомство с проектом развития инфраструктуры аэропорта Хабаровска, посещение завода энергетического машиностроения «Дальэнергомаш», Дальневосточного государственного университета путей сообщения и детской краевой клинической больницы имени Пиотровича. Также запланирована встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным.
В поездке Михаила Мишустина будут сопровождать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Напомним, что вчера Михаил Мишустин начал свой визит с Магаданской области.
В поездке Михаила Мишустина будут сопровождать министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Напомним, что вчера Михаил Мишустин начал свой визит с Магаданской области.