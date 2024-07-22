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Мишустин осмотрел строящийся международный терминал аэропорта в Хабаровске

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Хабаровск, где проверил строительство международного терминала в аэропорту. Он отметил, что объект будет открыт в марте 2025 года.

Источник: Reuters

«Пассажиропоток вырос на 59% по сравнению с прошлым годом. Было 2,3 миллиона пассажиров, уже совсем серьезно. Серьезный и запас — три миллиона пассажиров в год. Плюс международный один миллион… Ждем открытия терминала, надеюсь, что все будет в срок — март 2025 года», — сообщил Михаил Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

Мишустин добавил, что Хабаровск играет важную роль для всего Дальнего Востока. Ведь город — это ключевой логистический хаб региона. Главу правительства в Хабаровске встретили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и заместитель полпреда Президента в ДФО Игорь Кобыляченко.

Ранее Мишустин был в Магаданской области. Там он посетил завод по производству рыбьего жира. Также премьер проверил строительство нового аэропорта.

Мишустин Михаил