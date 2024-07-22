Мишустин осмотрел строящийся международный терминал аэропорта в Хабаровске

«Пассажиропоток вырос на 59% по сравнению с прошлым годом. Было 2,3 миллиона пассажиров, уже совсем серьезно. Серьезный и запас — три миллиона пассажиров в год. Плюс международный один миллион… Ждем открытия терминала, надеюсь, что все будет в срок — март 2025 года», — сообщил Михаил Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.