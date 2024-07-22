За губернаторский пост в Хабаровском крае борются 9 кандидатов

В Хабаровском крае на пост губернатора претендуют девять человек, как сообщила региональная избирательная комиссия.
Все кандидаты выдвинуты партиями, так как законодательство региона не позволяет самовыдвижения. ЛДПР поддержала Дмитрия Демешина, которого предложила «Единая Россия», несмотря на отсутствие своего кандидата.
В списке претендентов присутствуют представители трех партий, участвовавших в выборах 2021 года. «Справедливая Россия—За Правду» (СРЗП) выдвинула Михаила Сидорова, депутата гордумы Хабаровска. Партию пенсионеров представляет Александр Терехов, директор управляющей компании, а «Родину» — Евгений Шестюк, менеджер компании «Мясооптторг».
Губернаторские выборы пройдут в Единый день голосования в сентябре. До 24 июля все кандидаты должны предоставить крайизбиркому подписи глав и депутатов местного самоуправления для регистрации, чтобы преодолеть так называемый муниципальный фильтр.