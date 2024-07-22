Рыженков вылетел с визитом в КНДР

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отправился с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Как отметили в МИД, этот визит — ответный, и Рыженков вылетел в КНДР по приглашению министерства иностранных дел этой страны.
В апреле 2024 года в Пхеньяне прошла встреча заместителей министров иностранных дел Беларуси и КНДР Евгения Шестакова Им Чхон Иля. Тогда стороны договорились об активизации контактов на высоком уровне.
Также на встрече обсуждалось сотрудничество в экономической и культурной сферах. Говорилось и о расширении сотрудничества и взаимной поддержки на международной арене.