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Рыженков вылетел с визитом в КНДР

Минск и Пхеньян продолжают развивать недавно наметившуюся динамику развития двустороннего сотрудничества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отправился с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Как отметили в МИД, этот визит — ответный, и Рыженков вылетел в КНДР по приглашению министерства иностранных дел этой страны.

В апреле 2024 года в Пхеньяне прошла встреча заместителей министров иностранных дел Беларуси и КНДР Евгения Шестакова Им Чхон Иля. Тогда стороны договорились об активизации контактов на высоком уровне.

Также на встрече обсуждалось сотрудничество в экономической и культурной сферах. Говорилось и о расширении сотрудничества и взаимной поддержки на международной арене.