Дмитрий Демешин рассказал о развитии логистики в Хабаровском крае

— Конечно, транзит грузов в направлении портов Ванино, Советская Гавань, КНР — это то, что нам следует развивать. Могу привести цифры: по итогам 2023 года грузооборот транспортного комплекса края — 238 млн тонно-километров, а за январь — май 2024 года — более 100 млн тонно-километров. Это больше, чем за аналогичный период 2023 года. Конечно, у нас существует дефицит провозных способностей в направлении тихоокеанских портов и Китая, поэтому нам нужно дальнейшее развитие Восточного полигона Российских железных дорог, — добавил глава Хабаровского края. Согласно расчетам, в 2027 году прогнозируется грузопоток уже свыше 100 млн тонн, это только перегрузка. Также в планах строительство второго моста через Амур возле Комсомольска-на-Амуре и нового Кузнецовского тоннеля в Ванинском районе. В 2026 году будут электрифицированы железнодорожные пути БАМа вплоть до побережья Татарского пролива. С запуском электрический тяги на железной дороге увеличится масса грузовых поездов.