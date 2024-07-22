Дмитрий Демешин рассказал о развитии логистики в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин дал большое интервью дальневосточному представительству РБК. В частности, о затронул тему перспективной отрасли экономики региона — логистику и перспективы ее развития с учетом международной составляющей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Среди наших задач — модернизация портов Ванино и Советская Гавань, потому что это — опорный международный морской узел. Необходимо также проложить дорогу к будущему пункту пропуска на острове Большой Уссурийский. Эта задача, которую мы будем решать в ближайшие годы. Она носит стратегический характер, — сказал Дмитрий Демешин. Он также сообщил, что совместно с Народным правительством провинции Хэйлунцзян развивается транспортная инфраструктура: возобновлена работа пунктов пропуска Хабаровск — Фуюань, грузового направления Хабаровск — Тунцзян, и смешанного пункта пропуска Покровка — Жаохэ. Это уже действующие переходы через государственную границу, но на острове будет построен еще один.
— Конечно, транзит грузов в направлении портов Ванино, Советская Гавань, КНР — это то, что нам следует развивать. Могу привести цифры: по итогам 2023 года грузооборот транспортного комплекса края — 238 млн тонно-километров, а за январь — май 2024 года — более 100 млн тонно-километров. Это больше, чем за аналогичный период 2023 года. Конечно, у нас существует дефицит провозных способностей в направлении тихоокеанских портов и Китая, поэтому нам нужно дальнейшее развитие Восточного полигона Российских железных дорог, — добавил глава Хабаровского края. Согласно расчетам, в 2027 году прогнозируется грузопоток уже свыше 100 млн тонн, это только перегрузка. Также в планах строительство второго моста через Амур возле Комсомольска-на-Амуре и нового Кузнецовского тоннеля в Ванинском районе. В 2026 году будут электрифицированы железнодорожные пути БАМа вплоть до побережья Татарского пролива. С запуском электрический тяги на железной дороге увеличится масса грузовых поездов.
В настоящий момент в сфере транспорта и логистики в Хабаровском крае реализуется 25 инвестпроектов на общую сумму более 700 млрд рублей.
— Что касается затопляемости острова Большой Уссурийский, мы посмотрели эту ситуацию и нашли решение. Сама по себе транспортная инфраструктура будет выполнять гидрозащитную функцию: дорога будет поднята до незатопляемых отметок, под пункт пропуска будет отсыпан земельный участок. Задача — ликвидировать «узкое горлышко» на границе. Запустить погранпереход: и для туристов, и для грузов, — заключил Дмитрий Демешин. Открытие автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский должно придать импульс развитию экономики Хабаровска и края не только за счет проектов в сфере транспорта и логистики, но и в туризме, в индустриальном развитии на основе трансфера китайских технологий.