Дмитрий Демешин заручился поддержкой главы Минстроя РФ

Накануне в Хабаровск прибыл глава минстроя и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В рамках рабочего визита он встретился с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Темой совещания стали проблемы, которые испытывает строительная отрасль региона. Главная из них — обманутые дольщики. Уделили внимание и общему развитию инфраструктуры, и воплощению в жизнь президентских программ.
В первую очередь обсуждение коснулось темы обманутых людей, которые вложили деньги в строящееся жилье, но так и не дождались его в обещанные сроки. На всем Дальнем Востоке эта проблема остается актуальной только в Хабаровском крае. По словам главы региона, решить ее получится только общими усилиями, и только с условием достройки всех «замороженных» проектов.
«По нашему мнению, надо выходить не на компенсацию, а на реальную достройку! Почему? Потому что компенсация — это, по сути, отложенная и нерешенная проблема. То есть мы выдаем людям деньги, но они все равно потом уходят в стройку, и мы получаем какой-то круговорот и не движемся к цели — обеспечению граждан обещанным жильем. Мы подвергаемся справедливой критике минстроя России. Будем активно работать под вашим началом и рассчитываем, что в 2025 году все эти вопросы закроем. Уверен, по итогам вашего визита мы сможем приблизиться к выполнению этой задачи», — сказал Дмитрий Демешин.
Глава региона разделяет позицию президента России Владимира Путина — работа правительства должна быть ориентирована на людей. Поэтому вопросы обманутых дольщиков он считает нужным рассматривать в индивидуальном порядке. Об этом Дмитрий Демешин ранее также говорил главе минстроя во время визита в Москву. Ирек Файзуллин полностью поддержал инициативу. Теперь же он лично планирует посетить стройплощадку ЖК «Ленинградский» в Хабаровске, чтобы оценить проблему и выработать пути ее решения. Также он планирует побывать на других важных объектах в городе, которые еще находятся в работе — набережная, противотуберкулезный диспансер, площадка по переулку Брянскому, участок дороги Воронежская — Совхозная — переулок Брянский.
«Наравне с увеличением темпов строительства жилья нужно уделять внимание и воплощению инфраструктурных проектов. Комплексный подход — основа для сбалансированного развития. Сегодня на территории всей страны действует ряд инструментов, позволяющих это обеспечить. Хабаровский край использует такие возможности, и эту работу нужно усилить с учетом потенциала каждого направления. Это даст возможность улучшить качество жизни людей и повысить уровень комфорта городской среды», — сказал Ирек Файзуллин.
Министр напомнил, что важно не только строить новые дома. Вместе с этим нужно улучшать коммунальную и инженерную инфраструктуры. Об этом говорят и застройщики, которые сталкиваются с рядом проблем во время работы над проектами.
«Главная из них — острая нехватка ресурсов в инженерных сетях. Сегодня в Хабаровске практически отсутствует возможность присоединения к ним новых объектов. Нужна серьезная реконструкция. И на подключение домов к этим сетям нужны немалые средства, — сказал директор ООО “СЗ “ТАЛАН-ХАБАРОВСК” Александр Ляховенко в разговоре с корреспондентами портала PROkhab.ru.
Несмотря на сложности, ситуация с жилищным вопросом в Хабаровском крае улучшается с каждым годом. С 2019-го было расселено больше 15 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Благодаря программе капремонта только за первое полугодие 2024-го в регионе отремонтировали 150 домов. За это же время ввели в эксплуатацию 236,6 тысячи квадратных метров жилья, а примерный потенциал строительства в регионе на сегодня составляет более 2,5 миллиона квадратных метров жилья.