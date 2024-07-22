Дмитрий Демешин заручился поддержкой главы Минстроя РФ

«По нашему мнению, надо выходить не на компенсацию, а на реальную достройку! Почему? Потому что компенсация — это, по сути, отложенная и нерешенная проблема. То есть мы выдаем людям деньги, но они все равно потом уходят в стройку, и мы получаем какой-то круговорот и не движемся к цели — обеспечению граждан обещанным жильем. Мы подвергаемся справедливой критике минстроя России. Будем активно работать под вашим началом и рассчитываем, что в 2025 году все эти вопросы закроем. Уверен, по итогам вашего визита мы сможем приблизиться к выполнению этой задачи», — сказал Дмитрий Демешин.