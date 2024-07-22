В Киеве заявили о «принципиальных договоренностях» по вопросу внешнего долга

17 июня агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко сообщило, что ведомство не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат. Между тем в мае газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным газеты, кредиторы рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат. Если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, считают аналитики WSJ.