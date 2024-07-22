«Стала для Санду врагом номер один»: Ирина Влах заявила о давлении со стороны силовиков

«Идет огромное давление на местные власти, на тех, кто принимает меня — примаров, бизнесменов, рядовых граждан. Когда я приезжаю в район, примары спрашивают: госпожа Влах, что случилось, почему столько внимания к вашей персоне? В тот день, когда я должна приехать в район, власти устраивают на месте целую спецоперацию. Примару звонят местный комиссар полиции, СИБ, Госканцелярия, депутат от правящей партии. Иногда они настойчиво рекомендуют отменить встречи с Влах, иногда требуют в приказном тоне. Это происходит с начала этого года. Но после того, как я заявила о своем выдвижении, эти злоупотребления вышли на новый уровень. Иначе как истерикой я это назвать не могу», — заявила Ирина Влах.