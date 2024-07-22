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Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден принял трудное решение, заявив о выходе из гонки за пост главы государства, написал Владимир Зеленский в социальной сети Х.

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«Мы уважаем сегодняшнее трудное, но сильное решение», — утверждает он.

Накануне действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

Все решится на съезде Демократической партии США, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. Процедура выбора нового кандидата будет фактически произвольной: механизма по назначению преемника еще не утвержденного кандидата в президенты США не существует.

Байден Джо