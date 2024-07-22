Аким Уральска ушел в отставку

«Однако город оказался в трудной ситуации. Весенние паводки объединили горожан в противостоянии стихии. В такое тяжелое для города время я не мог оставить работу и продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу со своими коллегами. Все вместе мы проделали огромную работу не только этой весной, когда боролись с наводнением и разбирались с его последствиями, но и на протяжении двух лет мы старались сделать наш любимый Уральск лучше, красивее и чище. Огромное спасибо всей команде за неравнодушие и ответственность, за бессонные ночи и работу в праздники, выходные дни на благо нашего города и комфорта его жителей», — отметил бывший аким Уральска.