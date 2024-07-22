Аким Уральска ушел в отставку

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram* и озвучил причину принятого им решения, передает NUR.KZ.
«Дорогие земляки! Уважаемые уральцы! Хочу сообщить вам, что вынужден покинуть пост акима Уральска и данная публикация от меня в качестве главы города, к сожалению, будет являться последней», — написал Миржан Сатканов. По его словам, уйти в отставку он должен был еще раньше по состоянию здоровья.
«Однако город оказался в трудной ситуации. Весенние паводки объединили горожан в противостоянии стихии. В такое тяжелое для города время я не мог оставить работу и продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу со своими коллегами. Все вместе мы проделали огромную работу не только этой весной, когда боролись с наводнением и разбирались с его последствиями, но и на протяжении двух лет мы старались сделать наш любимый Уральск лучше, красивее и чище. Огромное спасибо всей команде за неравнодушие и ответственность, за бессонные ночи и работу в праздники, выходные дни на благо нашего города и комфорта его жителей», — отметил бывший аким Уральска.
Напомним, Миржан Сатканов был назначен главой города в апреле 2022 года. Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году ведущим специалистом уральского городского отдела финансов.
В разные годы работал: главным специалистом, руководителем отдела и заместителем руководителя Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО; заместителем руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, руководителем управления; руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО; заместителем акима ЗКО, акимом Бурлинского района. В мае этого года в СМИ появилась информация о том, что Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Однако в пресс-службе акимата Уральска опровергли информацию и заявили о ее недостоверности.
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