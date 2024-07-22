Лукашенко: мы «бросили якорь» в России и Китае, но надо находить пути сотрудничества и с ЕС

«Наши основные два партнера — Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш “якорь”. Мы заякорились. И если кто-то думает, что “вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками” — чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, — это наш традиционный рынок. Экономика — тут никуда не денешься», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что Беларусь успешно развивает отношения и с другими дружественными странами, не теряются контакты с Европейским союзом.