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Лукашенко: мы «бросили якорь» в России и Китае, но надо находить пути сотрудничества и с ЕС

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Китай — традиционные партнеры Беларуси, но надо находить пути сотрудничества и со странами Европейского союза. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития белоруской промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

«Наши основные два партнера — Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш “якорь”. Мы заякорились. И если кто-то думает, что “вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками” — чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, — это наш традиционный рынок. Экономика — тут никуда не денешься», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь успешно развивает отношения и с другими дружественными странами, не теряются контакты с Европейским союзом.

«Это наши соседи — Европейский союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить, а нам надо продать у них на рынке — это обоюдовыгодный интерес», — обратил внимание президент.

Лукашенко Александр
ЕС