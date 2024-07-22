Александр Гусев: «Необходимо принять меры к сокращению смертности в ДТП на дорогах Воронежской области»

Вопросы безопасности дорожного движения на дорогах региона стали темой заседания комиссии под председательством губернатора Воронежской области Александра Гусева.
В начале совещания Александр Гусев отметил, что в первом полугодии этого года на дорогах области отмечен рост смертности в ДТП. А это один из показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В связи с этим перед правительством области стоит задача выявить причины смертности на дорогах и устранить их.
АВАРИЙ МЕНЬШЕ, А СМЕРТНОСТЬ — БОЛЬШЕ.
В своем докладе начальник Госавтоинспекции ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов рассказал, какие меры ведомство предпринимало для повышения безопасности дорожного движения в первом полугодии 2024 года и с какими проблемами столкнулось.
По данным ГИБДД, за 6 месяцев в регионе зарегистрировано 1109 ДТП, что на 0,8% ниже аналогичного периода прошлого года. В авариях погибли 158 человек, рост смертности составил 15,3%. Еще 1404 человека получили ранения, что тоже на 1,1% выше, чем годом раньше. Заметный рост погибших в ДТП зарегистрирован на территории 15 районов области. В Россошанском районе число жертв ДТП увеличилось с 2 до 12, в Острогожском — с 4 до 14, в Бутурлиновском — с 1 до 8 и в Лискинском с 4 до 9 человек.
Самыми распространенными видами смертельных аварий являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. А причинами — выезд на «встречку».
— Исходя из анализа причин и условий ДТП, организованы профилактические и надзорные мероприятия, вносятся предложения по инженерному обустройству и совершенствованию улично-дорожной сети, — сообщил Евгений Шаталов. — Расстановка ДПС осуществляется на основании анализа аварийности за несколько лет, с учетом сезонности, времени суток, дней недели, когда совершаются ДТП.
ВЫЯВИЛИ 2,5 МИЛЛИОНА НАРУШЕНИЙ.
В результате ходе рейдов сотрудники полиции пресекают грубые нарушение ПДД, влияющие на аварийность. Всего с начала года в регионе провели восемь общеобластных профилактических акций, направленных на повышение безопасности пешеходов, выявление нетрезвых водителей, нарушений правил перевозки детей и выезда на полосу дороги встречного движения.
За месяц сотрудники специализированного взвода ОБДПС ГУ 73 раза выезжали во все 24 района области. За 6 месяцев госавтоинспекторы пресекли более 2,5 млн нарушений ПДД. Среди них было 2 975 случаев нетрезвого управления машиной, 7056 выездов на полосу встречного движения и 4673 фактов нарушений правил перевозки детей..
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ГИБДД.
Также Евгений Шаталов напомнил, что с 20 апреля 2023 года в области действует информационный чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области «Беспределу.нет36» в мессенджере «Telegramm». Благодаря этому каналу, жители оперативно сообщают в ведомство о нарушениях ПДД, опасных участках дорог и улиц.
Госавтоинспекция с начала года провела в регионе более 1615 различных мероприятий, акций, конкурсов по безопасности дорожного движения, в том числе с привлечением родителей, общественности и активистов студенческих отрядов.
Александр Гусев добавил, что чаще всего смертельные аварии происходят по вине пьяных водителей. Жертвами таких ДТП, как правило, становятся молодые люди.
— Давайте еще раз проанализируем причины ДТП, перенастроим работу, усилим контроль, используя, в том числе и доступные средства — фиксация камерами нарушений, физический контроль нарядов ДПС. Посмотрите лучшие практики в других регионах, необходимые средства мы выделим, — сказал глава региона.
НОВЫЕ РАЗМЕТКА, ОСВЕЩЕНИЕ И ОГРАЖДЕНИЯ.
Министр дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин сообщил участникам совещания о мерах, которые предпринимает для снижения аварийности на дорогах его ведомство. В частности, с начала этого года отремонтировано 154 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. На обновленных участках с помощью термопластика нанесли разметку. 11 километров дорог оборудовали металлическим ограждением. На 67 километрах дорог на территориях населенных пунктов появилось искусственное освещение. Кроме того установлено 6 849 новых дорожных знаков и знаков индивидуального проектирования. Горизонтальную разметку нанесли на 4914 километров, из них с помощью термопластика выполнили 290 километров, в краске — 4624 километра. Еще 180,5 километра дорог разметят термопластиком до конца 2024 года, а также установят 5600 дополнительных дорожных знаков.
Министерство рассчитывает до 15 сентября заключить переходящие контракты на ремонт и капитальный ремонт 190 километров региональных и межмуниципальных дорог с нанесением разметки термопластиком.
БОЛЬШЕ ФИЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДПС.
Главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов внес предложение по увеличению мероприятий, направленных на физический контроль ДПС на дорогах региона. По его словам, для этого необходимо проанализировать аварийность на дорогах в районах, а также оценить возможности и потребности инспекторов.
О том, что предпринимается для сокращения количества погибших в ДТП, рассказали глава Бутурлиновского района Юрий Матузов и глава Лискинского района Игорь Кирнос.
ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ.
В этот же день губернатор провел совещание экспертной группы по качеству применяемых материалов в дорожной отрасли. Участники встречи обсудили предложения по улучшению качества материалов и совершенствованию контроля работ с использованием современных технологий.
По словам министра дорожной деятельности Максима Оськина, на срок эксплуатации автомобильных дорог влияют несколько факторов, среди которых грамотное определение технологии восстановления покрытия, качественный подбор материалов, соблюдение технологии производства работ, выполнение обязательных и необходимых гарантийных работ.
Губернатор Александр Гусев добавил, что не надо кардинально менять подходы к ремонту дорог, но необходимо изучать и использовать положительный опыт других регионов. Это позволит доработать собственные рецептуры и технологию.
— Мы готовы поддерживать научную часть и разработки, но это в долгую. Нам нужно улучить качество уже сейчас, — отметил Александр Гусев. — Не надо бояться использовать опыт тех, кто уже применяет другие материалы и поставщиков. Например, Москва и Московская область. Они в климатических условиях более жестких находятся, если говорить о температурных перепадах.
Губернатор поручил определиться с материалами, которые будут использоваться для ремонта дорог в 2025 году.