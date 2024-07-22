Александр Гусев: «Необходимо принять меры к сокращению смертности в ДТП на дорогах Воронежской области»

По данным ГИБДД, за 6 месяцев в регионе зарегистрировано 1109 ДТП, что на 0,8% ниже аналогичного периода прошлого года. В авариях погибли 158 человек, рост смертности составил 15,3%. Еще 1404 человека получили ранения, что тоже на 1,1% выше, чем годом раньше. Заметный рост погибших в ДТП зарегистрирован на территории 15 районов области. В Россошанском районе число жертв ДТП увеличилось с 2 до 12, в Острогожском — с 4 до 14, в Бутурлиновском — с 1 до 8 и в Лискинском с 4 до 9 человек.