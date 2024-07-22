Харрис намерена добиться выдвижения кандидатом в президенты и победить в выборах

В 2019 году Харрис объявила о выдвижении на пост президента США, но позже вышла из гонки, заявив, что она не миллиардер и не может профинансировать свою собственную кампанию. После этого она стала кандидатом на должность вице-президента при Байдене. Когда нынешний глава США победил на выборах, Харрис подала в отставку в сенате и получила эту должность.