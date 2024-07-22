Как в России отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одной из первых прокомментировала это решение. В своем Telegram-канале она отметила с иронией: «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».
Захарова выразила мнение, что в США должно быть инициировано расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые, по ее словам, «скрывали истинное положение дел» о здоровье Байдена и манипулировали общественным мнением. В эфире «Соловьев Live» она назвала происходящее внутриполитическими баталиями, подчеркнув, что Москва «не вмешивается ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, находящийся с рабочим визитом на Кубе, заявил, что Байден создал проблемы по всему миру, а теперь уходит, осознавая невозможность своего переизбрания на предстоящих выборах. Володин также обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине, разрушении экономики европейских стран, введении санкций против России и других государств. Он подчеркнул необходимость привлечь действующего президента США к ответственности за эти действия.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР выразил схожую точку зрения относительно деятельности Джо Байдена. Слуцкий отметил, что Байден превращается в «хромую утку», цитируют лидера «ЛДПР» «Ведомости».
При очевидной стремительной деградации его когнитивных функций этот шаг удивлять не должен. Удивляет другое: как до сих пор человек с такими проблемами со здоровьем может возглавлять крупнейшую ядерную державу.
В Совете Федерации отметили, что в американской политике хаос будет только усиливаться. Сенатор Андрей Клишас предположил, что снятие Байдена с выборов может привести к серьезному конституционному кризису в США.
Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что 21 июля стало черным днем для Владимира Зеленского и для Европы в целом, ведь «они не любят [экс-президента США, кандидата на пост главы страны Дональда] Трампа».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Байдена, пожелал ему здоровья и отметил, что Россия неизменно выполнит задачи, поставленные в рамках спецоперации.
В Кремле приоритетом для России назвали достижение целей спецоперации, а не результаты президентской гонки в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что до выборов осталось еще четыре месяца, и за это время может произойти множество изменений.