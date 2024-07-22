Как в России отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Захарова выразила мнение, что в США должно быть инициировано расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые, по ее словам, «скрывали истинное положение дел» о здоровье Байдена и манипулировали общественным мнением. В эфире «Соловьев Live» она назвала происходящее внутриполитическими баталиями, подчеркнув, что Москва «не вмешивается ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы».