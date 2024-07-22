«Беречь город и служить народу — моя миссия»: Ольга Витман вступила в должность мэра Канска

«Я уверен, профессионализм и целеустремленность нового руководителя помогут реализовать все намеченные планы и надежды жителей города, — отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Леонид Шорохов. — Канск вошел в перечень опорных городов, которые исторически являются экономическими, логистическими, административными центрами края. Губернатор в своем ежегодном послании обозначил задачи развития опорных городов на ближайшее время — необходимо пересмотреть всю экономическую составляющую города, проанализировать работу каждого предприятия городского хозяйства, понять, в чем им можно помочь. Также необходимо сформировать новые стандарты городской среды и реализовывать социальные потребности населения не только Канска, но и всех муниципальных образований восточной группы районов края. 90% успеха зависят от руководителя, от его умения поставить четкие цели, сформировать вокруг себя команду, которая способна решать ответственные и высокие задачи. Люди всегда будут задавать острые вопросы, но именно так формируется план работы».