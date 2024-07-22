«Беречь город и служить народу — моя миссия»: Ольга Витман вступила в должность мэра Канска

Женщина принесла присягу, поблагодарила за оказанное доверие и официально приступила к обязанностям.
«Понимаю, что это огромная честь и ответственность. Беречь город и служить народу — моя миссия. Именно этот смысл был заложен в программу развития города Канска на 2024−2029 годы. Уверена, что мы совместно с достоинством пройдем этот ответственный, трудный, но яркий путь!», — сказала она на инаугурации.
С вступлением в должность ее поздравили представители краевой и муниципальной властей, депутаты, руководители предприятий, почетные жители Канска.
«Я уверен, профессионализм и целеустремленность нового руководителя помогут реализовать все намеченные планы и надежды жителей города, — отметил заместитель председателя правительства Красноярского края Леонид Шорохов. — Канск вошел в перечень опорных городов, которые исторически являются экономическими, логистическими, административными центрами края. Губернатор в своем ежегодном послании обозначил задачи развития опорных городов на ближайшее время — необходимо пересмотреть всю экономическую составляющую города, проанализировать работу каждого предприятия городского хозяйства, понять, в чем им можно помочь. Также необходимо сформировать новые стандарты городской среды и реализовывать социальные потребности населения не только Канска, но и всех муниципальных образований восточной группы районов края. 90% успеха зависят от руководителя, от его умения поставить четкие цели, сформировать вокруг себя команду, которая способна решать ответственные и высокие задачи. Люди всегда будут задавать острые вопросы, но именно так формируется план работы».
Ольга Викторовна Витман окончила СибГТУ по специальности «Технология химической переработки древесины». В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в СФУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2016 по 2020 год занимала должность первого заместителя главы Канского района. Затем работала руководителем управления градостроительства администрации Железногорска. С июня 2023 года по 2024 год в Минстрое Красноярского края возглавляла отдел по обеспечению жилыми помещениями. Чиновница была участником губернаторского управленческого резерва. 17 июля в ходе открытого голосования депутатов Канского городского Совета она была избрана мэром города.
Напомним, ее предшественник Андрей Береснев ушел в отставку по собственному желанию в мае этого года.