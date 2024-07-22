Лукашенко: Беларусь должна разумно защищать внутренний рынок

«Такая наша судьба, что у нас производится все то, что в мире производят в большом количестве. Поэтому просто так защищать свой рынок, закрыться на границе и никого не пустить не получится. Надо действовать разумно. Для этого у нас есть правительство, чтобы помогало промышленным предприятиям работать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.