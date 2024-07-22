Лукашенко: Беларусь должна разумно защищать внутренний рынок

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Невозможно абсолютно защитить внутренний рынок от импорта, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию промышленности.
«Такая наша судьба, что у нас производится все то, что в мире производят в большом количестве. Поэтому просто так защищать свой рынок, закрыться на границе и никого не пустить не получится. Надо действовать разумно. Для этого у нас есть правительство, чтобы помогало промышленным предприятиям работать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
В то же время президент призвал активнее защищать интересы Беларуси в рамках договоренностей с другими странами, в том числе с Россией. По мнению Лукашенко, республика упускает некоторые традиционные ниши на рынке России, в том числе тракторы и холодильники.
«Несмотря на производство широкой линейки отечественной техники, мы во многом сейчас закупаем импортное. Причем там, где не должны закупать», — считает президент.
Глава государства поинтересовался у чиновников, в чем причина: заключается вопрос в цене, в качестве или в маркетинге.
Президент указал на то, что еще не снята проблема возврата внешней просроченной дебиторской задолженности. Она, как и ранее, увеличивается.
«Хочу директоров предупредить: это тюрьма. Потому что при таком раскладе вы просите еще и дешевые кредиты под “оборотку” и реструктуризацию долгов. То есть опять надеетесь, что государство из собственного кармана вам что-то даст… В очередной раз повторяю: должна быть жесткая дисциплина расчетов», — предупредил Лукашенко.
Деньги Москвы
Лукашенко напомнил собравшимся, что Россия уже выделила первую кредитную линию на импортозамещение. Глава государства поинтересовался, на каком этапе сейчас освоение этих средств.
Ранее сообщалось, что вся линия освоена. Деньги решили направить более чем на два десятка проектов. По словам посла Беларуси в России Александра Рогожника, прорабатывается выделение еще одной такой кредитной линии.