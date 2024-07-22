Польша пригрозила приостановить транспортировку товаров через Белоруссию

ВАРШАВА, 22 июля — РИА Новости. Власти Польши рассматривают возможность блокировать транспортировку в страну товаров через Белоруссию, заявил в эфире радио Zet заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
Как признал политик, у Польши практически не осталось рычагов давления на Белоруссию, которую Варшава обвиняет в миграционном кризисе на границе, Минск подобные обвинения неоднократно отвергал.
«Но у нас есть определенные инструменты. Если не будут выполнены условия, мы можем остановить транспортировку товаров через Белоруссию в Польшу», — сказал он, признав, что это навредит польской экономике. «Это козырь у нас в рукаве», — указал он.
Среди других мер воздействия Шейна назвал санкции в отношении Белоруссии. По его словам, «эти санкции в определенный момент могут приблизиться к санкциям в отношении России».
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.