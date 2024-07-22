Пятый кандидат в губернаторы подал документы на регистрацию в ИКВО

Пятый и последний кандидат в губернаторы Волгоградской области подал документы на регистрацию. Как сообщили в ИКВО, 22 июля подписи 236 депутатов и глав муниципалитетов собрал и принес в облизбирком коммунист Олег Дмитриев. Приняла их замруководителя Юлия Чернышкова.
— Также представлены документы, содержащие сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае избрания кандидата будет наделена полномочиями сенатора, — рассказали в ИКВО.
На сенаторское кресло претендуют в случае избрания кандидата от КПРФ Валерий Могильный, Алексей Буров и Денис Усков. Проверят документы и подписи в течение 10 дней.
21 июля сдали подписи Алексей Кононенко и Алексей Васютенко, идущие на выборы от ЛДПР и СРЗП. За день до этого отметился в облизбиркоме Евгений Кареликов из «Партии пенсионеров». Первым 18 июля стал единоросс Андрей Бочаров. Все они также ждут подтверждения регистрации в качестве кандидатов в губернаторы. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.