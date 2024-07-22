Пятый кандидат в губернаторы подал документы на регистрацию в ИКВО

21 июля сдали подписи Алексей Кононенко и Алексей Васютенко, идущие на выборы от ЛДПР и СРЗП. За день до этого отметился в облизбиркоме Евгений Кареликов из «Партии пенсионеров». Первым 18 июля стал единоросс Андрей Бочаров. Все они также ждут подтверждения регистрации в качестве кандидатов в губернаторы. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.