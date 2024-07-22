Токаев впервые созвонился с новым президентом Ирана

6 июля 2024 года реформист Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране. Об этом стало известно после обработки 100% бюллетеней. Пезешкиан стал девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В этот же день Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму вновь избранному президенту ИРИ, в которой поздравил Масуда Пезешкиана «с победой на выборах и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение светлого и благополучного будущего страны».