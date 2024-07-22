Выход Байдена из президентской гонки и заявление Зеленского. Темы брифинга Пескова

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики, если она последует: «Но что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем».