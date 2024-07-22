Выход Байдена из президентской гонки и заявление Зеленского. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В основном день будет посвящен внутренним встречам и совещаниям.
Глава государства встретится с генеральным директором «Русгидро» Виктором Хмариным.
О выходе Байдена из президентской гонки
Решение президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки не является приоритетной темой российской повестки дня: «Речь идет об избирательной кампании в США. Это не наше внутреннее дело».
Кремль не будет давать оценку решению Байдена, этот вопрос должен заботить американских избирателей: «Конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента [США]».
В Кремле не были сильно удивлены решению Байдена: «Честно говоря, последние годы происходящего в США научило нас не удивляться ничему».
«Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в истории».
В Кремле внимательно следят за развитием событий в США, так же, как и во всех крупных странах мира: «Это все представляет для нас интерес».
Кремль не ждет «ничего хорошего» в адрес России со стороны нынешней администрации США до истечения срока полномочий президента Джо Байдена.
Кремль пока не может дать оценку потенциальной кандидатуре на пост президента США, действующему вице-президенту страны Камале Харрис, какого-либо вклада в отношения с Россией с ее стороны «замечено не было».
Заявления Харрис изобиловали недружественной России риторикой, но «других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений, со знаком плюс или со знаком минус», не фиксировалось.
Об американской помощи Украине
Кремль ожидает, что США продолжат поддерживать Украину, но все более «нагружая» Европу.
Эти действия Вашингтона не способствуют урегулированию конфликта вокруг Украины, «а, наоборот, ведут к затягиванию»: «Это не может каким-то образом повлиять на исход [спецоперации]».
О заявлении Зеленского
Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой лучше, чем отказ от них, но следует дождаться конкретики, если она последует: «Но что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем».
Главным для России сейчас является достижение целей спецоперации: «Главное, конечно, — [это] специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены».
Об отказе Франции российским СМИ освещать Олимпиаду
Франция нарушает свои обязательства, отказывая некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпиаду: «Мы считаем неприемлемыми такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую».
Москва ждет реакции правозащитных организаций на это решение: «И, конечно же, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций, организаций, которые имеют отношение к обеспечению всех основ и правил свободы средств массовой информации».
О возможности обмена Гершковича
Кремль не комментирует перспективы возможного обмена американского журналиста Эвана Гершковича, осужденного на 16 лет за шпионаж: «Мне нечего ответить на этот вопрос».
О заявлении Вучича
Что касается слов президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к конфликту с Россией, то альянс продолжает окружение страны своей инфраструктурой: «Он, собственно, заточен под задачи конфронтации — и он выполняет свои функции».
О визите Кулебы в Китай
Москва при оценке визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай ориентируется на свое стратегическое партнерство с Пекином: «Мы намерены дальше идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах».