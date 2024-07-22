В Кремле заявили, что не ждут ничего хорошего от Белого дома

В июне советники экс-президента США Дональда Трампа, выдвинутого кандидатом в президенты США от Республиканской партии, Кит Келлог и Фред Флейц представили ему план прекращения конфликта на Украине. Так, в случае его переизбрания на выборах в ноябре они предложили лишить Киев американской военной помощи, если тот не начнет мирные переговоры с Россией.