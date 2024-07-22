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Хоценко назвал имя своей новой помощницы из числа жителей горевшего частного сектора

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 22 июля 2024 года, посетил частный сектор на линиях в Омске, где в субботу, 20 июля, из-за утечки газа произошел страшный пожар с пятью полностью сгоревшими и более 20 пострадавшими домами. Как сообщил глава региона в результате поездки у него появилась помощница из числа местных жителей Юлия Губанова, которая проконтролирует оказание помощи погорельцам.

"Пострадавшим от пожара организуем единовременные выплаты по потере имущества: до 100 тысяч рублей из бюджета области и 25 тысяч рублей из городского бюджета. Поставил задачу региональному Минтруду, чтобы зачисления прошли до конца этой недели. На месте специалисты продолжают прием заявлений.

Кроме того, поручил «Омскэлектро» нарастить темпы по восстановлению электроснабжения домов. «ОмскВодоканал» получил задачу оперативно восстановить водоснабжение на улице. Восстановление газоснабжения в окрестных домах будет осуществляться по завершении следственных мероприятий. Также необходимо оперативно очистить всю территорию от мусора. Этим займется администрация города", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Виталий Хоценко добавил, что поставил задачу мэру Омска Сергею Шелесту совместно с областным Минэнерго и министерством региональной безопасности разработать план, как помочь людям в ремонте и восстановлении жилья.