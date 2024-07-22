Хоценко назвал имя своей новой помощницы из числа жителей горевшего частного сектора

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 22 июля 2024 года, посетил частный сектор на линиях в Омске, где в субботу, 20 июля, из-за утечки газа произошел страшный пожар с пятью полностью сгоревшими и более 20 пострадавшими домами. Как сообщил глава региона в результате поездки у него появилась помощница из числа местных жителей Юлия Губанова, которая проконтролирует оказание помощи погорельцам.