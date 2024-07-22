Хоценко назвал имя своей новой помощницы из числа жителей горевшего частного сектора

Кроме того, поручил «Омскэлектро» нарастить темпы по восстановлению электроснабжения домов. «ОмскВодоканал» получил задачу оперативно восстановить водоснабжение на улице. Восстановление газоснабжения в окрестных домах будет осуществляться по завершении следственных мероприятий. Также необходимо оперативно очистить всю территорию от мусора. Этим займется администрация города", — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Виталий Хоценко добавил, что поставил задачу мэру Омска Сергею Шелесту совместно с областным Минэнерго и министерством региональной безопасности разработать план, как помочь людям в ремонте и восстановлении жилья.