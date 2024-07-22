В Думу внесли проекты о снятии Неверова и глав двух комитетов

В мае «Ведомости» писали, что пост Неверова должна занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Она курировала в правительстве экологию, сельское хозяйство и недвижимость, однако весной не вошла в его новый состав.
Кроме того, в нижнюю палату поступил проект постановления об освобождении депутатов Павла Завального («Единая Россия») и Дмитрия Свищева (ЛДПР) от должностей председателей комитетов по энергетике и по физической культуре и спорту соответственно.
Комиссия Думы по регламенту и обеспечению деятельности предлагает рассмотреть оба вопроса на заседании 23 июля.
Неверов вновь стал вице-спикером Госдумы в октябре 2021 года. Впервые он занял этот пост в VI созыве. В 2020 году его сменил бывший вице-премьер Алексей Гордеев. Как сообщили два источника «Ведомостей», после ухода с поста вице-спикера Неверов может перейти на другую работу. Другие источники газеты не подтвердили, что принято решение о его уходе из Госдумы.
С 2011 по 2017 год Неверов был секретарем генсовета «Единой России», в октябре 2017-го этот пост перешел Андрею Турчаку (с июня этого года руководит Республикой Алтай, как секретаря генсовета его сменил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев). Неверов возглавлял фракцию единороссов в Госдуме с 2017 по 2021 год.
Свищев занял должность тогда же, когда и Неверов. Завальный возглавляет думский комитет по энергетике с апреля 2015 года.