В Думу внесли проекты о снятии Неверова и глав двух комитетов

Неверов вновь стал вице-спикером Госдумы в октябре 2021 года. Впервые он занял этот пост в VI созыве. В 2020 году его сменил бывший вице-премьер Алексей Гордеев. Как сообщили два источника «Ведомостей», после ухода с поста вице-спикера Неверов может перейти на другую работу. Другие источники газеты не подтвердили, что принято решение о его уходе из Госдумы.