Вячеслав Федорищев планирует муниципальную реформу

«Попросил в качестве помощи мне, в качестве даже не общественного помощника, а общественного советника Сидухиину Марину Геннадьевну помогать мне по двум направлениям. Это законодательная деятельность — есть много инициатив, которые мы как регион хотели бы вывести на федеральный уровень. У Марины Геннадьевны большой опыт здесь. Ну и конечно же, с учетом того, что вы и родились здесь и очень много времени прожили, в вопросах муниципальной реформы, которую мы планируем, также прошу мне быть в помощь», — сказал глава региона.