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Вячеслав Федорищев планирует муниципальную реформу

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал муниципальную реформу. Ее направление он не обозначил, но представил советника, который поможет в ее проведении.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 22 июля, на оперативном совещании облправительства глава региона сообщил, что попросил стать его общественным советником Марину Сидухину — председателя комитета губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

По словам Вячеслава Федорищева, от Марины Сидухиной он ждет поддержки в законодательных инициативах и в вопросах муниципальной реформы.

«Попросил в качестве помощи мне, в качестве даже не общественного помощника, а общественного советника Сидухиину Марину Геннадьевну помогать мне по двум направлениям. Это законодательная деятельность — есть много инициатив, которые мы как регион хотели бы вывести на федеральный уровень. У Марины Геннадьевны большой опыт здесь. Ну и конечно же, с учетом того, что вы и родились здесь и очень много времени прожили, в вопросах муниципальной реформы, которую мы планируем, также прошу мне быть в помощь», — сказал глава региона.