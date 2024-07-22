Кочанова: в Беларусь уезжают с Запада, чтобы спасти своих детей

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Самое главное и в России, и в Беларуси — это люди с нормальными традиционными ценностями, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в эфире видеоблога «Минск-Москва».
«Я считаю, что это одно из главных направлений в нашем сотрудничестве и в жизни каждой страны… Семейные ценности, традиционные наши ценности — это основополагающее. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Ничего еще не придумало человечество (другого — Sputnik)», — отметила Кочанова.
Она напомнила, что в Конституцию Беларуси не так давно ввели норму о том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Это было сделано по просьбам граждан.
«Но мы пошли дальше, когда рассматривали концепцию национальной безопасности… Прописали еще, что брак между мужчиной и женщиной по рождению, что очень важно. Я — не ханжа. Я не собираюсь ставить клеймо на тех людей, у которых есть какие-то отклонения, нет. Зачем? Это, знаете, жизнь. Она такая штука сложная, но то, что у нас было традиционным, мы должны отстаивать», — считает спикер Совета Республики.
Она подчеркнула, что в этом вопросе Беларусь и Россия «не должны дать слабину ни в коем случае».
«…К нам на прием приходят и обращаются люди, которые просят, чтобы мы вот продолжали эту работу… Почему? Потому что они уезжают оттуда, с Запада, с тех продвинутых европейских стран, дабы спасти своих детей», — рассказала Кочанова.
Брестская крепость
Спикер добавила, что важно и патриотическое воспитание. Кочанова подчеркнула, что в свое время ей было интересно, как с этим обстоит в Донбассе и в Белгороде.
«Белгород. Его даже называют второй Брестской крепостью… Сейчас там очень грамотно все выстроено. Они очень любят Беларусь», — отметила глава верхней палаты парламента Беларуси.
По ее мнению, патриотическое воспитание должно быть с детского сада, что «на бытовом уровне это в детях росло», и такую работу надо не вести «не кондовым языком».
«В моем понимании патриотическое воспитание — это все просто. Это любовь к своей семье, к своей малой родине, к людям, к своей стране, все», — добавила председатель Совета Республики.