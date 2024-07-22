Кочанова: в Беларусь уезжают с Запада, чтобы спасти своих детей

«Но мы пошли дальше, когда рассматривали концепцию национальной безопасности… Прописали еще, что брак между мужчиной и женщиной по рождению, что очень важно. Я — не ханжа. Я не собираюсь ставить клеймо на тех людей, у которых есть какие-то отклонения, нет. Зачем? Это, знаете, жизнь. Она такая штука сложная, но то, что у нас было традиционным, мы должны отстаивать», — считает спикер Совета Республики.