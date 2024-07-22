В Заксобрании Петербурга определили, что такое ресторан. Другому общепиту ограничат ночную работу

Рабочая группа при бюджетно-финансовом комитете Законодательного собрания Петербурга дала юридическое определение понятию ресторана. Это нужно для разработки закона по ограничению продажи алкоголя в общепите в жилых домах.



Заседание состоялось 22 июля. Из 16 пунктов, вынесенных на обсуждение, в итоге осталось шесть. Так, признаками ресторана будет наличие отдельного входа со стороны улицы для посетителей, зала обслуживания, отдельных туалетных комнат для персонала и посетителей, специального оборудованного места для приготовления пищи, мест для размещения посетителей и не менее пяти сотрудников в штате.



Глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков предложил сформулировать первый пункт как «наличие отдельного входа со стороны улично-дорожной сети». В комитете по промышленной политике поддержали предложение.



Активисты из числа жителей центра Петербурга настаивали на большем количестве критериев ресторанов, руководствуясь в том числе советскими нормативами.



На следующем заседании рабочая группа определит, как именно нужно ограничивать работу заведений в жилых домах, которые не попадают под критерии ресторана. После этого будет разработан законопроект.



1 апреля в силу вступил федеральный закон, который дает регионам право самостоятельно устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков — медовухи, пива, сидра и т. д. , а также ограничивать время, когда общепит, расположенный в многоквартирных домах, имеет право торговать алкоголем.



Петербургские депутаты решили использовать этот инструмент, чтобы окончательно побороть так называемые наливайки, то есть магазины, торгующие ночью алкоголем под видом заведений общепита.