Что сказали в Кремле про выход Байдена из президентской гонки в США

Встреча Путина с Байденом проходила в Женеве в июне 2021 года на саммите «Россия — США». Песков также воздержался от оценки кандидатуры Харрис в контексте двусторонних отношений между Россией и США. «До сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было. Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или со знаком минус мы не фиксировали до сих пор», — сказал он.