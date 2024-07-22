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Что сказали в Кремле про выход Байдена из президентской гонки в США

В Кремле не выразили большого удивления в связи с решением действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Честно говоря, последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены», — сказал Песков.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Песков также отметил, что в Кремле пристально следят за развитием событий в США: «Это понятно совершенно, но собственно, так же, как ход развития во всех других крупных странах мира. Это все представляет для нас интерес, и конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире», пишут «Ведомости».

Песков уклонился от прямого ответа на вопрос о том, как в Кремле воспринимают решение Байдена выйти из выборов.

Во-первых, речь идет об избирательной кампании в США. И при всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня. И конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты США. Эта тема, которая, скорее всего, должна заботить американских избирателей, но не нас.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Ведомостям»)

Он подчеркнул значимость будущих российско-американских отношений, которые, по его словам, «переживают наихудший период в их истории».

«Но все-таки главное для нас — это наши заботы, это наши достижения, наши проблемы, и главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», — заявил Песков.

Также Песков отметил, что не может припомнить факт встречи президента Путина с вице-президентом Камалой Харрис, которую Байден предложил в качестве кандидата в президенты от демократической партии.

Я сейчас не могу вспомнить. Когда встреча с Байденом была, госпожи Харрис не было в Женеве. Я, честно говоря, не могу вспомнить ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Ведомостям»)

Встреча Путина с Байденом проходила в Женеве в июне 2021 года на саммите «Россия — США». Песков также воздержался от оценки кандидатуры Харрис в контексте двусторонних отношений между Россией и США. «До сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было. Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс, или со знаком минус мы не фиксировали до сих пор», — сказал он.

Ничего хорошего ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Ведомостям»)

Он полагает, что США будут продолжать оказывать помощь Украине.

«Это очевидно. Пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается. Помощь, конечно же, будет продолжаться. Это, кстати, не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины. А наоборот, ведет к затягиванию этого дела», — отметил пресс-секретарь президента.

21 июля Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок, подчеркнув, что это лучше решение для него, его партии и страны: «Для меня честь быть вашим президентом. И хотя я планировал переизбираться, я понял, что в лучших интересах моих, моей партии и моей страны снять свою кандидатуру и сосредоточиться на моих обязанностях президента до конца моего срока». Он также призвал поддержать вице-президента Харрис как кандидата от демократов.

Харрис ответила, что намерена добиваться выдвижения: «Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и победить в этой номинации». Трамп, ранее ставший кандидатом от республиканцев, прокомментировал, что Байден — худший президент в истории страны, и победить Харрис будет гораздо легче, чем нынешнего президента. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Нина Лютикова

Песков Дмитрий
Байден Джо