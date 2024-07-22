Казахстанские депутаты инициировали поправки в закон для поддержки одаренных детей

Хотя за победителями олимпиад законодательно закрепили право на грант в казахстанских вузах, зарубежные университеты «переманивают» талантливую молодежь и она уезжает за пределы родины. Нам надо сохранить талантливых детей для своей страны, сказал Аймагамбетов.