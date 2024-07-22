Казахстанские депутаты инициировали поправки в закон для поддержки одаренных детей

АСТАНА, 22 июл — Sputnik. Изменения в международную стипендию «Болашақ» («Будущее») предложил внести Комитет по социально-культурному развитию мажилиса парламента Казахстана.
Члены комитета предлагают включить одаренных детей и обучать по программе бакалавриата.
На сегодня по «Болашаку» можно обучаться только по программам магистратуры, докторантуры и стажировок.
Новые нормы, разработанные депутатами — членами комитета, предлагают предоставлять стипендии победителям республиканских и международных олимпиад и конкурсов, а также научных проектов.
Председатель комитета, экс-министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов озвучил ключевые условия:
- Перечень олимпиад и конкурсов будет утверждаться республиканской комиссией по программе «Болашақ».
- Обучение будет проходить по профилю, по которому победил конкурсант.
Хотя за победителями олимпиад законодательно закрепили право на грант в казахстанских вузах, зарубежные университеты «переманивают» талантливую молодежь и она уезжает за пределы родины. Нам надо сохранить талантливых детей для своей страны, сказал Аймагамбетов.
«Поддержка одаренных детей — это инвестиция в будущее нашей страны. Мы верим, что эти меры помогут раскрыть потенциал каждого талантливого ребенка, обеспечивая им лучшие возможности для образования и развития. А для нас это важнее всего», — написал председатель комитета Асхат Аймагамбетов.
Правительство Казахстана дало положительное заключение на поправку комитета и сейчас она рассматривается на рабочей группе. В мажилисе данный вопрос будет рассмотрен во время следующей сессии в сентябре.
Государство уже поддерживает молодые таланты, победители олимпиад получают единовременные денежные премии до 5 миллионов тенге ($10,4 тыс) и гранты на бесплатное обучение в любом вузе Казахстана.
Международная стипендия «Болашақ» («Будущее») — стипендия, учреждаемая президентом Казахстана для обучения граждан в ведущих зарубежных вузах. Она существует 31 год и благодаря программе за рубежом отучились более 12,5 тысяч казахстанцев.
Ежегодно на стипендию «Болашақ» («Будущее») уходит 20 миллиардов тенге ($41,9 млн) из республиканского бюджета.