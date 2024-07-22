Мишустин нашел новую точку сближения с Китаем

В Хабаровске возводят новый международный терминал.
«Хабаровск — это хаб всего Дальнего Востока <…> Пассажиропоток вырос на 59% по сравнению с прошлым годом. Было 2,3 млн пассажиров, уже совсем серьезно. Серьезный и запас — три миллиона пассажиров в год. Плюс международный один миллион <…> Мы вместе со СМИ запомнили: март 2025 года. Запомним дату и будем внимательно смотреть», — сказал Мишустин, заслушав доклад о строящемся терминале аэропорта.
Аэропорт Хабаровска — один из крупнейших авиаузлов Дальневосточного федерального округа, уточнили в пресс-службе правительства РФ. Это единственный аэропорт в макрорегионе, имеющий две взлетно-посадочные полосы. В настоящий момент готовность терминала составляет около 85%. Там завершаются отделочные работы, монтаж технологического оборудования, устанавливают лифты и эскалаторы. Сдача ожидается к сентябрю 2024 года, а первых пассажиров терминал начнет принимать в марте 2025 года.
Мишустину доложили, что в прошлом году аэропорт Хабаровска принял более 2,2 млн пассажиров. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать до 1 млн пассажиров международных направлений ежегодно, а по внутренним рейсам — до 3 млн человек в год или 1 200 пассажиров в час.
Ближайшие крупнейшие аэропорты Хабаровска — Владивосток, Южно-Сахалинск и Иркутск. По данным из открытых источников, воздушная гавань Приморья обладает пропускной способностью в 1360 пассажиров в час, Иркутска — 800 человек в час, а Южно-Сахалинска — до 1600.
Аэропорт Хабаровска сделают крупнейшим на Дальнем Востоке международным хабом, отметил URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Пропускная способность нового объекта во многом зависит от преследуемых целей, уверен эксперт. «Если речь о развитии внутрирегиональных, общероссийских и международных связей, то пропускная способность должна быть не менее 1 млн пассажиров в год, — сказал он. — “Восточный полигон” — связь не только внутри страны, но и с зарубежными державами. Также значительную роль нового международного терминала аэропорта играет близость к Китаю», — резюмировал эксперт.
«“Дорога жизни” сегодня — это Транссиб, БАМ и развитие коммуникаций в восточном направлении, в том числе речь и авиации. Это один из ключевых факторов развития российской экономики», — считает он.
Хабаровск — крупный логистический центр, отмечает собеседник агентства, значение которого будет расти по мере «поворота на Восток», а задача правительства и Михаила Мишустина заключается в обеспечении этого «маневра». «Также для достижения этой цели по развитию “восточного полигона” важно уделить внимание аэропортам регионов, которые могут обеспечить коммуникации», — добавил он.
Собеседник URA.RU также рассказал, что многие туристы из Китая, прибывающие в Хабаровск указывали на недостаточное качество российской аэропортовой инфраструктуры. По его словам, создание комфортных условий в воздушных гаванях также влияет на туристический потенциал региона. «Туристы из этих регионов должны получать тот уровень сервиса, который они ожидают», — добавил он.
В рамках командировки на Дальний Восток Михаил Мишустин 23 июля посетил аэропорт Магадана, который тоже реконструируется. После расширения авиагавань станет еще одним ключевым пунктом, обеспечивающим связанности регионов ДФО.