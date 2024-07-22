Мишустин нашел новую точку сближения с Китаем

Аэропорт Хабаровска сделают крупнейшим на Дальнем Востоке международным хабом, отметил URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Пропускная способность нового объекта во многом зависит от преследуемых целей, уверен эксперт. «Если речь о развитии внутрирегиональных, общероссийских и международных связей, то пропускная способность должна быть не менее 1 млн пассажиров в год, — сказал он. — “Восточный полигон” — связь не только внутри страны, но и с зарубежными державами. Также значительную роль нового международного терминала аэропорта играет близость к Китаю», — резюмировал эксперт.