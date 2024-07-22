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Двоих депутатов МО «Поселок Понтонный» в Петербурге лишили полномочий досрочно

Двое депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный лишены полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как сообщили 22 июля в городской прокуратуре, муниципальные депутаты не предоставили справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год, а также не направили уведомления об отсутствии сделок.

«Прокурор района внес представление в адрес муниципального совета. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия двух депутатов прекращены досрочно», — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным 78.ru, речь идет о депутатах Александре Куропаткине и Эдуарде Беглове. При этом первый, как информирует телеканал, якобы не предоставил справку о доходах намеренно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Всеволожского депутата могут лишить полномочий из-за двойного гражданства.