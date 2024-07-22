Полпред Якушев и губернатор Куйвашев встретились с новым военным прокурором ЦВО

По данным департамента информационной политики региона, Константин Ольховатенко был назначен на должность в начале июля. Сегодня, 22 июля, нового военного прокурора ЦВО главе региона представил первый заместитель главного военного прокурора Евгений Иванов, который с 2011 по 2017 год также возглавлял военную прокуратуру ЦВО.