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Полпред Якушев и губернатор Куйвашев встретились с новым военным прокурором ЦВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели рабочую встречу с новым военным прокурором Центрального военного округа (ЦВО) Константином Ольховатенко.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным департамента информационной политики региона, Константин Ольховатенко был назначен на должность в начале июля. Сегодня, 22 июля, нового военного прокурора ЦВО главе региона представил первый заместитель главного военного прокурора Евгений Иванов, который с 2011 по 2017 год также возглавлял военную прокуратуру ЦВО.

«Необходимо обеспечить чёткое исполнение законодательных норм как в отношении военнослужащих, так и самими военнослужащими. Все возникающие ситуации должны рассматриваться максимально детально и глубоко», — отметил Владимир Якушев.

Константину Ольховатенко 57 лет, он родился в Белгородской области, окончил военно-юридический факультет Военного института. Служил в органах военной прокуратуры в Оренбурге, Белгороде, Омске, Московской области, Екатеринбурге.