Олжас Бектенов проверил качество возводимого в ЗКО жилья

«Недочётов в работе быть не должно. Глава государства поручил обеспечить соответствующее качество домов. Жильё необходимо сразу подключить ко всем инженерным сетям. При этом важно обеспечить скорейшее восстановление дорожной инфраструктуры и социальных объектов. Больницы, школы и детсады нужно строить уже с учётом современных требований качества и технического оснащения», — подчеркнул Олжас Бектенов.