Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений

Законом предлагается исключить из компетенции органов полиции полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в случае, если такие полномочия закреплены одновременно за правоохранительными и контрольными органами, объяснила ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. По ее словам, исключения коснутся только тех случаев, где осуществляется специфический отраслевой контроль, поэтому дополнительный правоохранительный надзор является излишним.