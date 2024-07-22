Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ряд административных статей исключается из ведения органов внутренних дел, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, из полномочий МВД России исключаются некоторые составы административных правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на транспорте, в области предпринимательской деятельности и ряд других.
Законом предлагается исключить из компетенции органов полиции полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в случае, если такие полномочия закреплены одновременно за правоохранительными и контрольными органами, объяснила ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. По ее словам, исключения коснутся только тех случаев, где осуществляется специфический отраслевой контроль, поэтому дополнительный правоохранительный надзор является излишним.
Рукавишникова также рассказала, что в настоящее время правоохранительные органы уполномочены возбуждать и рассматривать дела по значительному количеству составов административных правонарушений.
«При этом ряд этих составов выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется другими контрольными органами. В связи с чем возникла необходимость уточнения полномочий органов полиции», — заключила парламентарий.