Бербок назвала Россию главной угрозой безопасности в Европе

«Россия в настоящее время представляет собой самую большую угрозу безопасности для нас и нашего мира в Европе. И отважные украинцы защищают его каждый божий день», — написала госпожа Бербок в соцсети Х.
На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус посчитал недостаточным увеличение военного бюджета страны на 2025 год «ввиду вполне реальной угрозы со стороны России». Он утверждает, что к 2029 году Россия сможет нарастить ресурсы, которых хватит для нападения на страны НАТО.
Осенью 2023 года президент Чехии Петр Павел заявлял, что НАТО считает Россию угрозой номер один для Европы. В январе текущего года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что не видит непосредственных угроз со стороны РФ. В феврале Bild опубликовал ожидаемые властями ФРГ «этапы нападения» России на НАТО, один из которых включает прорыв российских войск на территорию Германии. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что у РФ нет планов нападения на НАТО.