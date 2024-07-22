Бербок назвала Россию главной угрозой безопасности в Европе

Осенью 2023 года президент Чехии Петр Павел заявлял, что НАТО считает Россию угрозой номер один для Европы. В январе текущего года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сказал, что не видит непосредственных угроз со стороны РФ. В феврале Bild опубликовал ожидаемые властями ФРГ «этапы нападения» России на НАТО, один из которых включает прорыв российских войск на территорию Германии. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что у РФ нет планов нападения на НАТО.