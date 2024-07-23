Половина россиян считает, что между РФ и НАТО идет опосредованный конфликт

Треть читателей на вопрос о возможном развитии сотрудничества России и НАТО ответили, что налаживать отношения между странами определенно следует (19%) или скорее следует, чем не следует (12%). Примерно такое же количество респондентов придерживается противоположной точки зрения: 17% считают, что отношения налаживать определенно не следует, а 11% — что скорее не следует, чем следует. 39% опрошенных не определились с позицией.