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Половина россиян считает, что между РФ и НАТО идет опосредованный конфликт

19—20 июля Новости Mail провели опрос читателей на тему саммита НАТО в Вашингтоне. Количество опрошенных составило более 13 тыс. человек.

Источник: НАТО

Около половины (47%) участников опроса следили за темой саммита НАТО в Вашингтоне, проходившего 9—11 июля, а 45% что-то слышали про встречу представителей стран альянса.

79% респондентов считают, что зона влияния Североатлантического альянса расширяется, при этом 18% заявили, что зона влияния блока остается неизменной (9%) или сокращается (9%).

Треть читателей на вопрос о возможном развитии сотрудничества России и НАТО ответили, что налаживать отношения между странами определенно следует (19%) или скорее следует, чем не следует (12%). Примерно такое же количество респондентов придерживается противоположной точки зрения: 17% считают, что отношения налаживать определенно не следует, а 11% — что скорее не следует, чем следует. 39% опрошенных не определились с позицией.

Большинство респондентов выразили поддержку решению, изложенному в итоговом коммюнике саммита, о продолжении диалога с Россией и сохранении каналов связи: 31% оценили это решение однозначно положительно, а 29% — скорее положительно. Противоположное мнение высказали около 15% читателей Новостей Mail: 8% категорически не поддерживают эту инициативу, а 9% относятся к ней скорее отрицательно.

Треть опрошенных считают, что в будущем возможен полномасштабный конфликт между Россией и странами НАТО: определенно возможным такой сценарий считают 16% участников опроса, а скорее возможным — 13%.

Около половины читателей Новостей Mail придерживаются позиции, что опосредованный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом уже разворачивается: 18% заявили, что такой конфликт определенно есть, а 28% — что скорее есть, чем нет.

Маловероятным конфликт между странами считают около 15%: каждый десятый (11%) заявил, что конфликт скорее маловероятен, 5% считают, что конфликт определенно маловероятен.

60% читателей Новостей Mail следили за заявлениями официальных лиц США и Германии о планах разместить на территории ФРГ с 2026 года дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое, а 33% респондентов что-то слышали о об этом.

Наиболее популярными ответными действиями со стороны России, по мнению читателей Новостей Mail оказались следующие: размещение российских ракет ближе к территории США (75%), модернизация ВПК в целом (49%) и экономическое давление на Германию (30%).

Александр Фролагин

Исследование VK
социология
НАТО