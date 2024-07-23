Половина россиян считает, что между РФ и НАТО идет опосредованный конфликт

Около половины (47%) участников опроса следили за темой саммита НАТО в Вашингтоне, проходившего
Треть читателей на вопрос о возможном развитии сотрудничества России и НАТО ответили, что налаживать отношения между странами определенно следует (19%) или скорее следует, чем не следует (12%). Примерно такое же количество респондентов придерживается противоположной точки зрения: 17% считают, что отношения налаживать определенно не следует, а 11% — что скорее не следует, чем следует. 39% опрошенных не определились с позицией.
Большинство респондентов выразили поддержку решению, изложенному в итоговом коммюнике саммита, о продолжении диалога с Россией и сохранении каналов связи: 31% оценили это решение однозначно положительно, а 29% — скорее положительно. Противоположное мнение высказали около 15% читателей Новостей Mail: 8% категорически не поддерживают эту инициативу, а 9% относятся к ней скорее отрицательно.
Треть опрошенных считают, что в будущем возможен полномасштабный конфликт между Россией и странами НАТО: определенно возможным такой сценарий считают 16% участников опроса, а скорее возможным — 13%.
Маловероятным конфликт между странами считают около 15%: каждый десятый (11%) заявил, что конфликт скорее маловероятен, 5% считают, что конфликт определенно маловероятен.
60% читателей Новостей Mail следили за заявлениями официальных лиц США и Германии о планах разместить на территории ФРГ с 2026 года дальнобойное оружие, в том числе гиперзвуковое, а 33% респондентов что-то слышали о об этом.
Александр Фролагин