Вячеслав Федорищев сообщил о кадровых назначениях

Депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина назначена общественным советником главы региона по законодательной деятельности. Помощником губернатора также назначен Дмитрий Алехин, который будет отвечать за вопросы мобилизационной подготовки, контроля и исполнения поручений.