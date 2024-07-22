В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал он.
Фальков отметил, что цены на общежитие абсолютно неадекватны затратам на их содержание, из-за чего они, по сути, выполняют социальную функцию.
«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — указал министр.
Он пояснил, что юридически такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.