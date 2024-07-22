Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России могут изменить правила предоставления общежитий студентам, оставив их только для малоимущих студентов, с предложением рассмотреть такой вопрос выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

Источник: © РИА Новости

«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал он.

Фальков отметил, что цены на общежитие абсолютно неадекватны затратам на их содержание, из-за чего они, по сути, выполняют социальную функцию.

«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — указал министр.

Он пояснил, что юридически такое жилье не может быть гостиницей, при этом цена на него должна быть больше, чем на общежитие, но меньше, чем где бы то ни было.

образование