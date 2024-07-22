Проект договора с Беларусью об объединенном рынке электроэнергии одобрило правительство РФ

В документе отмечается, что проект договора представлен Минэнерго РФ, согласован с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с белорусской стороной.



«Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного договора», — говорится в постановлении.