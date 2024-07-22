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Проект договора с Беларусью об объединенном рынке электроэнергии одобрило правительство РФ

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Правительство России одобрило проект договора с Беларусью о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Соответствующее постановление Кабинета министров РФ размещено на российском портале опубликования правовых актов, сообщает БЕЛТА.

В документе отмечается, что проект договора представлен Минэнерго РФ, согласован с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с белорусской стороной.

«Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного договора», — говорится в постановлении.

энергетика