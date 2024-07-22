Стало известно, почему Байден затянул выход из президентской гонки

Axios отмечает, что период работы Харрис на посту вице-президента был непростым, в основном из-за высокой текучки кадров и избегания политически рискованных решений. За последние 3,5 года большая часть ее команды поменялась. Бывшие помощники Харрис утверждают, что частая смена кадров была отчасти связана с ее манерой общения с сотрудниками, похожей на допросы. Кроме того, она неохотно участвовала в публичных мероприятиях, что подтверждается отказом вести традиционный ужин в Вашингтоне в 2022 году, тогда вместо нее это сделала министр торговли Джина Раймондо.
21 июля Байден завершил объявил о выходе из президентской гонки и поддержал Харрис как кандидата от Демократической партии для борьбы с республиканцем Трампом на президентских выборах в ноябре. Камала Харрис заявила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию», пообещав за 107 дней, оставшиеся до выборов, сделать все возможное для объединения Демпартии и нации ради победы над Трампом. В Федеральную избирательную комиссию США уже подано уведомление о регистрации Харрис как кандидата на пост президента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июля напомнил, что некоторые заявления Харрис содержали недружественную риторику по отношению к России. Других действий администрации Байдена «со знаком плюс или со знаком минус» в Кремле не фиксировали.
Нина Лютикова