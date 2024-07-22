Стало известно, почему Байден затянул выход из президентской гонки

Axios отмечает, что период работы Харрис на посту вице-президента был непростым, в основном из-за высокой текучки кадров и избегания политически рискованных решений. За последние 3,5 года большая часть ее команды поменялась. Бывшие помощники Харрис утверждают, что частая смена кадров была отчасти связана с ее манерой общения с сотрудниками, похожей на допросы. Кроме того, она неохотно участвовала в публичных мероприятиях, что подтверждается отказом вести традиционный ужин в Вашингтоне в 2022 году, тогда вместо нее это сделала министр торговли Джина Раймондо.