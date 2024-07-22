Новые проекты Русского Дома в Беларуси

Русский Дом в Минске курирует в Беларуси целую плеяду гуманитарных и образовательных проектов. В частности, при поддержке Россотрудничества ежегодно более тысячи талантливых белорусских ребят получают возможность обучаться в престижных вузах России за счет федерального бюджета. То есть, студентам предоставляется общежитие, они получают стипендию. Так же это программа «Здравствуй Россия», где молодые люди могут посетить регионы Российской Федерации, пообщаться со сверстниками, получить опыт и компетенции в будущей профессии. География — почти вся страна от Калининграда до Дальнего Востока.
Сегодня Русский Дом объявил о запуске нового проекта. Планируется отрыть шахматный клуб.
Почему в центре внимания оказалась древняя интеллектуальная игра? Кто будет обучаться в клубе? И кто из талантливых белорусских шахматистов станет главным тренером? На эти и другие вопросы ответили участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Участники:
- консультант представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андраник ОВСЕПЯН;
- Многократный чемпион и призер Чемпионатов Европы, призер Чемпионата мира, мастер спорта республики Беларусь. Международный мастер Вячеслав ЗАРУБИЦКИЙ.