Новые проекты Русского Дома в Беларуси

Русский Дом в Минске курирует в Беларуси целую плеяду гуманитарных и образовательных проектов. В частности, при поддержке Россотрудничества ежегодно более тысячи талантливых белорусских ребят получают возможность обучаться в престижных вузах России за счет федерального бюджета. То есть, студентам предоставляется общежитие, они получают стипендию. Так же это программа «Здравствуй Россия», где молодые люди могут посетить регионы Российской Федерации, пообщаться со сверстниками, получить опыт и компетенции в будущей профессии. География — почти вся страна от Калининграда до Дальнего Востока.