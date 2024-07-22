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Шансы оппозиции на триумф на выборах президента Молдовы

Гость программы «Экспертиза» — представитель оппозиционного блока «Победа» Юрий Витнянский.

Состоящий из оппозиционных сил блок «Победа» в настоящее время еще решает, кого выдвинуть кандидатом в президенты Молдовы. Их может быть и несколько, о чем не раз заявляли журналистам Sputnik Молдова руководители политического формирования.

Удастся ли ему одолеть в четной электоральной борьбе Майю Санду, либо власть вновь включит репрессивные механизмы — покажет время. Однако оппозиционеры не теряют надежду. И все это — несмотря на политические репрессии и шитые белыми нитками уголовные дела, которые на них заводят.

Об этом в программе «Экспертиза» говорим с одним из руководителей Блока «Победа» Юрием Витнянским.