Шансы оппозиции на триумф на выборах президента Молдовы

Состоящий из оппозиционных сил блок «Победа» в настоящее время еще решает, кого выдвинуть кандидатом в президенты Молдовы. Их может быть и несколько, о чем не раз заявляли журналистам Sputnik Молдова руководители политического формирования.
Удастся ли ему одолеть в четной электоральной борьбе Майю Санду, либо власть вновь включит репрессивные механизмы — покажет время. Однако оппозиционеры не теряют надежду. И все это — несмотря на политические репрессии и шитые белыми нитками уголовные дела, которые на них заводят.
Об этом в программе «Экспертиза» говорим с одним из руководителей Блока «Победа» Юрием Витнянским.