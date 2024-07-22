Шор обвинил власти Молдавии в продаже суверенитета страны НАТО

В прошлом году парламент Молдавии утвердил национальную стратегию безопасности, где Россия была выделена как основная угроза национальной безопасности. Президент Санду подчеркнула необходимость увеличения оборонных расходов и поддержки стратегического партнерства с США для обеспечения безопасности республики. По сравнению с предыдущим десятилетием, расходы на оборону Молдавии выросли в четыре раза. По данным минобороны, в 2024 году военный бюджет страны составляет 0,53% ВВП и достигает почти 2 миллиардов леев (более 102 миллионов долларов), это на 262 миллиона леев больше, чем в 2023 году.