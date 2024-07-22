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Конфликт между акимом и жителем из-за генплана: начато расследование

В акимате Алматинской области дали пояснение по поводу применения физической силы и нарушения этического кодекса, в которых житель Туздыбастауского сельского округа обвинил местного акима, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в областном акимате, один из жителей выразил недовольство утвержденным генеральным планом, поскольку его земельный участок проходит по красной линии, что вызвало конфликт.

«В настоящее время в отношении акима Туздыбастауского сельского округа проводится служебное расследование акиматом Талгарского района и управлением полиции Талгарского района. В случае подтверждения вины акима его ответственность будет рассмотрена советом по этике Агентства по делам государственной службы в Алматинской области», — говорится в распространенном сообщении.

Для дальнейшего разъяснения 23 июля житель приглашен на прием к руководителю аппарата акима района, добавили в акимате. Там также призвали всех государственных служащих следовать требованию этического кодекса.