Конфликт между акимом и жителем из-за генплана: начато расследование

Как сообщили в областном акимате, один из жителей выразил недовольство утвержденным генеральным планом, поскольку его земельный участок проходит по красной линии, что вызвало конфликт.
«В настоящее время в отношении акима Туздыбастауского сельского округа проводится служебное расследование акиматом Талгарского района и управлением полиции Талгарского района. В случае подтверждения вины акима его ответственность будет рассмотрена советом по этике Агентства по делам государственной службы в Алматинской области», — говорится в распространенном сообщении.
Для дальнейшего разъяснения 23 июля житель приглашен на прием к руководителю аппарата акима района, добавили в акимате. Там также призвали всех государственных служащих следовать требованию этического кодекса.