Конфликт между акимом и жителем из-за генплана: начато расследование

«В настоящее время в отношении акима Туздыбастауского сельского округа проводится служебное расследование акиматом Талгарского района и управлением полиции Талгарского района. В случае подтверждения вины акима его ответственность будет рассмотрена советом по этике Агентства по делам государственной службы в Алматинской области», — говорится в распространенном сообщении.