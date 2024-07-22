Путин перенес игорную зону в центр Ялты — закон

«Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ” следующие изменения: дополнить словами “а также создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта в Республике Крым”, — сказано в документе.