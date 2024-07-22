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Путин перенес игорную зону в центр Ялты — закон

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Игорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ” следующие изменения: дополнить словами “а также создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта в Республике Крым”, — сказано в документе.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Изначально закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения.

Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны «Золотой берег», что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что инвестор уже запустил процесс оформления документов на строительство игорной зоны в Ялте. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года.