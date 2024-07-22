Как в США оценивают шансы Камалы Харрис победить на выборах

Очевидно, что вице-президент Харрис — предполагаемый кандидат от Демократической партии. Но пока еще слишком рано говорить о том, действительно ли ее выберет партия. Другие возможные претенденты, такие как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, публично отказались от участия в выборах, но неизвестно, изменят ли они свое мнение, если партия будет настаивать.