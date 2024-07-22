Как в США оценивают шансы Камалы Харрис победить на выборах

Корреспондент RTVI поговорила с американскими экспертами, чтобы выяснить их мнение о поступке Байдена и шансах Харрис.
Саид Хан, профессор Университета Уэйна
Саид Хан указал, что разногласия среди демократических лидеров сыграли свою роль в решении Байдена. Он предположил, что заявление президента за месяц до съезда Демократической партии даст возможность объединиться вокруг единого кандидата.
Байден был вынужден выйти из гонки после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, а также слухов о своем здоровье.
Очевидно, что вице-президент Харрис — предполагаемый кандидат от Демократической партии. Но пока еще слишком рано говорить о том, действительно ли ее выберет партия. Другие возможные претенденты, такие как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, публично отказались от участия в выборах, но неизвестно, изменят ли они свое мнение, если партия будет настаивать.
Кроме того, в качестве возможных кандидатов упоминаются губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, которые могут стать кандидатами на пост вице-президента.
Питер Кузник, профессор кафедры истории Американского университета
«Аллилуйя! После мрачных дебатов такой результат был неизбежен и даже приветствовался. Думаю, это хорошее решение для Демократической партии, США и всего мира», — Питер Кузник приветствовал решение Байдена, оценив его как позитивный шаг для Демократической партии и США в целом.
Кузник считает Байдена хорошим президентом в области внутренней политики, но критикует его внешнюю политику. Профессор выразил надежду на смену внешнеполитического курса администрации нового президента США:
Кузник также выразил надежду увидеть открытые мини-праймериз, где Харрис соревновалась бы с другими кандидатами, например, с Ньюсомом и Уитмер. Он предпочел бы видеть Гретхен Уитмер на посту президента, а Уэса Мура в качестве вице-президента.
Джереми Кузмаров, главный редактор журнала Covert Action
Демократам следовало заставить Байдена объявить еще в январе, что он завершит свой президентский срок, но не будет участвовать в предвыборной гонке. Тогда бы начался открытый процесс праймериз, в ходе которого избиратели могли бы выбрать популярного кандидата и сплотиться вокруг него. Этот кандидат пользовался бы всенародной поддержкой и имел бы очень хорошие шансы победить Трампа и Республиканскую партию.
Кузмаров раскритиковал нынешнюю ситуацию, где Байден поддерживает Харрис, чье выдвижение не является всенародным выбором. Он отметил, что Харрис набрала всего 2% голосов на праймериз 2020 года, что делает её слабым кандидатом на фоне Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. «Однако она пользуется благосклонностью партийной элиты и денежных кругов — Харрис придерживается консервативных политических позиций и считается агрессивной сторонницей холодной войны, настроенной против России», — указывает эксперт.
Нина Лютикова