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Как в США оценивают шансы Камалы Харрис победить на выборах

21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, обещав при этом остаться на посту до конца срока. Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов. Избиратели отреагировали рекордной суммой пожертвований, а предвыборную кампаниюв — Харрис собрала $55 млн в первый день.

Источник: Reuters

Корреспондент RTVI поговорила с американскими экспертами, чтобы выяснить их мнение о поступке Байдена и шансах Харрис.

Саид Хан, профессор Университета Уэйна

Саид Хан указал, что разногласия среди демократических лидеров сыграли свою роль в решении Байдена. Он предположил, что заявление президента за месяц до съезда Демократической партии даст возможность объединиться вокруг единого кандидата.

Байден был вынужден выйти из гонки после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, а также слухов о своем здоровье.

Очевидно, что вице-президент Харрис — предполагаемый кандидат от Демократической партии. Но пока еще слишком рано говорить о том, действительно ли ее выберет партия. Другие возможные претенденты, такие как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, публично отказались от участия в выборах, но неизвестно, изменят ли они свое мнение, если партия будет настаивать.

Саид Хан
профессор Университета Уэйна

Кроме того, в качестве возможных кандидатов упоминаются губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, которые могут стать кандидатами на пост вице-президента.

Питер Кузник, профессор кафедры истории Американского университета

«Аллилуйя! После мрачных дебатов такой результат был неизбежен и даже приветствовался. Думаю, это хорошее решение для Демократической партии, США и всего мира», — Питер Кузник приветствовал решение Байдена, оценив его как позитивный шаг для Демократической партии и США в целом.

Кузник считает Байдена хорошим президентом в области внутренней политики, но критикует его внешнюю политику. Профессор выразил надежду на смену внешнеполитического курса администрации нового президента США:

«Теперь, возможно, мы сможем прекратить поставки оружия в Израиль, а также начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Мы можем прекратить боевые действия до того, как приблизимся к ядерной конфронтации с Россией», — предполагает профессор.

Кузник также выразил надежду увидеть открытые мини-праймериз, где Харрис соревновалась бы с другими кандидатами, например, с Ньюсомом и Уитмер. Он предпочел бы видеть Гретхен Уитмер на посту президента, а Уэса Мура в качестве вице-президента.

Джереми Кузмаров, главный редактор журнала Covert Action

Демократам следовало заставить Байдена объявить еще в январе, что он завершит свой президентский срок, но не будет участвовать в предвыборной гонке. Тогда бы начался открытый процесс праймериз, в ходе которого избиратели могли бы выбрать популярного кандидата и сплотиться вокруг него. Этот кандидат пользовался бы всенародной поддержкой и имел бы очень хорошие шансы победить Трампа и Республиканскую партию.

Джереми Кузмаров
главный редактор журнала Covert Action (цитата по «RTVI»)

Кузмаров раскритиковал нынешнюю ситуацию, где Байден поддерживает Харрис, чье выдвижение не является всенародным выбором. Он отметил, что Харрис набрала всего 2% голосов на праймериз 2020 года, что делает её слабым кандидатом на фоне Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. «Однако она пользуется благосклонностью партийной элиты и денежных кругов — Харрис придерживается консервативных политических позиций и считается агрессивной сторонницей холодной войны, настроенной против России», — указывает эксперт.

Нина Лютикова

Байден Джо