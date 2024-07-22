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Венгрия не сняла вето на разблокировку средств для помощи Украине

Страны Евросоюза не смогли договориться о разблокировке средств из Европейского фонда мира для компенсации затрат на поставки оружия Украине, поскольку Венгрия отказалась снять вето.

Источник: Reuters

Участники объединения договорились провести следующую встречу глав МИДов стран ЕС в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции Венгрии по Украине.

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