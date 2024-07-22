Боррель рассказал о первом транше помощи Киеву из доходов от активов России

По его словам, страны-члены ЕС планируют профинансировать получение Киевом приоритетного вооружения. Речь идет о ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для украинской оборонной промышленности.
«Так что мы будем предоставлять поддержку не только на Украину, но и с самой Украины», — добавил он.
В конце июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.
Первое предложение по механизму такого кредита и его погашения в ЕС может появиться в середине июля, однако, как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений по кредиту, частично задействовать доходы от российских активов на военную поддержку Киева уже сейчас. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.